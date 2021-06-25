Çekya’yı kasırga yerle bir etti

Çekya’nın Güney Moravya Bölgesi kasırga nedeniyle yerle bir oldu. Aniden başlayan dolu ve fırtına sonrasında yedi belediye hasar bildirirken en büyük hasarı Hruky, Moravsk Nov Ves, Luice ve Mikulice kasabaları aldı. Bölgedeki çoğu evi su basarken, kurtarma ekipleri aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce yaralının olduğunu tahmin ediyor. Bölge itfaiyeleri özel alarm seviyesi ilan ederken ülkenin dört bir yanından ve komşu Avusturya’dan yardım ve takviyeler bölgeye gidiyor.

Güney Moravya bölgesi kurtarma ekiplerinin sözcüsü Hedvika Kropkov, “Ölümlerin olduğunu doğrulayabilirim, ancak şu anda tam sayıyı bilmiyoruz. İnsanlar yıkılan evlerin altında ya da sular altında kaldı ve hala ekiplerin ulaşamadığı birçok yer var” dedi.

‘SAVAŞ ALANINI ANDIRIYORDU’

Hodonin hastanesinin müdürü Antonn Tesak, “Yaklaşık 150 yaralıyı tedavi ettik. Yaşanan durum bir savaş alanını andırıyordu. Her yerde kan vardı ve çaresiz insanlar gözyaşları içindeydiler. Başlarının üzerindeki çatıyı kaybettiler ama hayatlarını kurtardılar” dedi.

Brüksel’deki AB liderler zirvesinde bulunan Andrej Babis ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Hava muhalefeti nedeniyle Çekya’ya dönmem imkansız. Komutanlarımızla ve başbakan yardımcım ile görüştüm. Afetten etkilenen vatandaşlara acil hükümet yardımı yapılması için gereken talimatları verdim” ifadelerini kullandı.

ŞEHİTLİĞİN DURUMU BİLİNMİYOR



Afetin en çok yaşandığı şehirlerden biri olan Hodonin’de bulunan Türk şehitliği hakkında ise bir bilgi alınamadı. Şehitlik ile ilgili bilginin yarın sabah saatlerinde alınabileceği bildirildi. Bölgede 200’e yakın Türk vatandaşı yaşarken Prag Türk Büyükelçiliği’ne bölgedeki vatandaşlarımız ile ilgili kötü bir haber intikal etmedi.

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