Celil Nalçakan sigarayı bıraktığını açıkladı ve uyardı!

Son dönemin başarılı oyuncularından Celil Nalçakan, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Gerek özel hayatına ve gerekse gündeme dair paylaşımlarıyla dikkat çeken çeken Nalçakan, bu defa hayatına dair aldığı radikal bir kararı takipçileriyle paylaştı.

SİGARAYI BIRAKTI

Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kırılmış sigaraların fotoğrafını paylaşan Nalçakan bu karenin altına; “Önümüzdeki günlerde, biraz fazla sinirli, biraz fazla aksi hatta epek çekilmez bir adam olacağımı biliyorum. Tüm arkadaşlarımdan, şimdiden özür diliyorum! Bıraktım…” notunu düştü.

Nalçakan’ın bu paylaşımını hesabına taşıyan meslektaşı Doğa Rutkay ise onu bu hareketinden dolayı tebrik etmeyi unutmadı.