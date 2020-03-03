Cem Davran: Hâlâ rüyadayım, şükürler olsun…

Oyuncu Cem Davran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğum gününü kutladı ve hayallerinin peşinden koşmaktan ne kadar mutlu olduğunu gösterdi.
Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Cem Davran, Instagram hesabı üzerinden çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı. Doğum günü sebebiyle yaptığı paylaşımında duygusal ifadelere de yer veren Davran şunları yazdı:
“Rüya görürdüm, tiyatrocu olurdum, kadife perdeye sarılır uyurdum, tekrar rüya görürdüm. Bugün doğum günüm ve akşam oyunum var. Bütün hocalarıma, ustalarıma saygılarımla hâlâ rüyadayım. Şükürler olsun…”