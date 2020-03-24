Cem Davran’dan Terim paylaşımı: İptal edin dedi ya!

Terim’in corona virüsüne yakalandığının açıklanmasının ardından sadece futbol camiasın değil pek çok ünlü isim de bu konuda paylaşımlarda bulundu.

Hemen herkes Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerini iletirken, oyuncu Cem Davran başarılı teknik direktörün geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmaya gönderme yaptı ve maçların tatil edilmemesinin bu durumun nedeni olduğunu söyledi.