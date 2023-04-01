Cem Dizdar, Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi öncesi o maçı işaret etti: Zihinlerde en az şampiyonluk kadar yer etmiştir

Süper Lig’in 27. haftası zirve yarışı adına kritik bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşmaya hazırlanan Beşiktaş’ta gözler tamamen zorlu maça çevrilmiş durumda.

DERBİ MESAİSİ DEVAM EDİYOR

Kartal, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

HEDEF, FARKI 2’YE İNDİRMEK

Ligde 14 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucu 49 puanla, 54 puanlı Sarı-Lacivertliler’in arkasında üçüncü sırada yer alan Siyah-Beyazlılar, mücadeleden galibiyetle ayrılarak hem rakibiyle olan puan farkını 2’ye indirmek hem de galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor.

Kartal’ın Fenerbahçe karşısında en büyük motivasyonu ise ligde son 10 maçta alınan sonuçlar olacak. Kara Kartal, söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.

BİTİRİM İKİLİ, KADIKÖY’Ü BEKLİYOR

Cenk Tosun ve Aboubakar ikilisi, Fenerbahçe derbisini iple çekiyor! Cenk, Kanarya karşısında ilk golü için teknik ekibe söz verirken, Kamerunlu yıldız da şovuna devam edip A Milli santrforla meşhur sevincini bu kez Kadıköy’de yapmayı hedefliyor.

Beşiktaş, Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yarınki Fenerbahçe derbisinde ileri uçtaki en büyük silahları Aboubakar ve Cenk Tosun olacak. Özellikle ligde gösterdiği 10 gol, 2 asistlik performansla Kartal’ın en skorer oyuncusu olan Cenk, Sarı- Lacivertliler’e karşı şanssızlığını kırmak için sahaya çıkacak. Gaziantepspor ve Beşiktaş formalarıyla Fenerbahçe’ye 14 resmi maçta rakip olan Cenk, henüz gol atma başarısı gösteremedi. Gaziantep temsilcisiyle, Kanarya’ya karşı 7 müsabakaya çıkan Cenk Tosun, galibiyet yaşayamamıştı. Beşiktaş’la ise 6’sı lig, 1’i kupa olmak üzere yine 7 Fenerbahçe müsabakasına çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Kamerun’la da durmadı!

Cenk Tosun, yarın atacağı gollerle hem takımına zaferi getirmeyi hem de Fenerbahçe karşısında şanssızlığını kırmayı amaçlıyor. Deneyimli oyuncunun, teknik ekibe gol sözü verdiği öğrenilirken, çıkıştaki Vincent Aboubakar da da Sarı- Lacivertliler’le oynanacak mücadeleye oldukça motive çıkacak. Milli arada da Kamerun’la golünü atan yıldız santrfor, Kadıköy’de rakip fileleri havalandırıp Cenk Tosun’la meşhur sevincini bu kez Ülker Stadı’nda yapmak istiyor.

‘SALİH VE GEDSON ETKİ EDER’

Cem Dizdar, Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaş’ta merak edilen soruları yanıtladı.

Fenerbahçe’nin muhtemel on birini de göz önüne alarak, Beşiktaş’ın bu maça hangi takım ve formatla çıkmasını uygun bulursunuz?



‘Savunma güvenliği ön planda’

“Fenerbahçe’nin iki kenar oyuncusu Osayi Samuel ile Ferdi Kadıoğlu’nu sıklıkla aktif alana gönderdiği düşünülürse, deplasman takımı Beşiktaş’ın en azından ilk devrede savunma güvenliğini ön plana alacağını düşünebiliriz. Bu durumda da yükü orta sahadaki Amir ile Gedson Fernandes sırtlanacaktır. İlk devre oyunu merkeze sıkıştırabilirse ikinci devre Fenerbahçe’nin o bildik ‘’defans arkası boşlukları’’na dair planlarını devreye sokabilirler. Elbette bunu oyunun ilk bölümünde de yapabilirler ancak Beşiktaş’ın kazandığı maçlarda dahi son bölümlerde ciddi sıkıntılar yaşadığını unutmamak gerek.”

Teknik direktör Şenol Güneş’in bu maçı kazanmak için yapması gereken en önemli hamleler ne olmalı?

‘Sağlam bir kurgu gerek’

“Bu değil her maçı kazanmak öncelikle sağlam bir savunma kurgusu gerektiriyor. Bunun için de sanıldığı gibi defansif nitelikli oyunculardan çok başta ön alan oyuncuları olmak üzere ofansif karakterli futbolcuların savunma prensiplerine bağlılığı önemli oluyor. Cenk Tosun ile Salih Uçan bu konuda geçer not alır belki ancak Vincent Aboubakar’ın da sadece ‘’anı yakalandığında iş yapar’’ halini aşıp arkasındaki ikiliye destek vermesi şart. Çünkü futbolda her metrekarenin kullanımı gittikçe önem kazanıyor.”

Beşiktaş’ın bu maçı kazanması ya da kaybetmesi halinde, zirve yarışındaki konumu ne olur?

‘Büyük takım maçı’

“Zaten şampiyonluk için kendi yapacaklarından çok diğerlerinin yapamayacaklarına bağlı konumda Beşiktaş. Kazanamazsa, Avrupa kupası hedefi için oynayacaktır devamını. Yine de bu maç şampiyonluk sorunundan çok ‘’büyük takım’’ maçı olarak anlaşılmalı. Belki de sadece bu nedenle özellikle deplasmanda kazanmak onlar için önemli olmalı… Örneğin, Rıza Çalımbay’ın teknik direktörlüğü dönemindeki 3-4’lük Kadıköy’de oynanan maç en az şampiyonluk kadar yer etmiştir Beşiktaşlılar’ın zihninde. Yani şampiyon olamadığında da geleceğe olumlu miras ve hisler bırakabilmeli bir takım.”

Beşiktaş adına bu maçın kilit isimleri kimler olur?

‘En önemlisi Mert Günok’

“Elbette ‘’kilit oyuncu’’ deyince akla ilk gelen gol atmaya yakın olanlar oluyor. Ancak bence Beşiktaş için oynadığı çoğu maçta olduğu gibi en önemli oyuncu kaleci Mert Günok olacaktır. Ardından da Amir Hadziahmetovic. Orta sahanın yükü ağırlıklı olarak onda… Hücumu koordine edecek Salih ile her alana yetişmeye çalışan Gedson’un performansı da onlar adına maçın sonucuna etki edecektir. Gerisi de Cenk ile Aboubakar’a kalır artık…”