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10 Nisan 2023
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Cem Garipoğlu’nun mezarıyla ilgili mahkemeden karar

Alaturka Online
Alaturka Online

Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda itirazın reddedilmesi üzerine Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunduklarını duyurdu.

İstanbul Bahçeşehir’de 3 Mart 2009 tarihinde 17 yaşındaki Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülmüştü.

Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu tutuklandıktan 5 yıl sonra, 2014 yılında tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ederek yaşamına son vermişti.

Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut ise, Cem Garipoğlu’nun cezaevinde intihar etmediğini, kaçtığını veya kaçırıldığını iddia ederek avukatı Dr. Rezan Epözdemir aracılığıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Savcılık soruşturmayı tamamlayarak, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

ÜST MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ

Aile, avukatları Dr. Rezan Epözdemir aracılığıyla takipsizlik kararını ilişkin üst mahkemeye itirazda bulundu. Mahkeme itiraz taleplerini reddetti.

ADALET BAKANLIĞINA BAŞVURDULAR

Karabulut ailesi itirazın reddedilmesi üzerine, yine avukatları Epözdemir aracılığıyla Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

Avukat Dr. Rezan Epözdemir konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Epözdemir yaptığı paylaşımda,”Müvekkil Süreyya Karabulut’un talebi üzerine tarafımızca Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca Adalet bakanlığına, kanun yararına bozma başvurusu yapılmış olup, süreç halihazırda derdesttir. Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur” ifadelerini kullandı. (DHA)

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