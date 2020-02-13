Cem Karaca için sahne aldılar

2004 yılında kaybettiğimiz Cem Karaca’nın anıldığı geceye, Karaca’ya hayranlıklarıyla bilinen Bora Duran ve Aydilge’nin düeti damga vurdu. Cem Karaca’nın yıllar önce seslendirdiği ve en sevdiğim türkü dediği Odam Kireçtir Benim’i seslendiren Aydilge ve Bora Duran, gecede izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

Aydilge, Bora Duran, Simge, Soner Olgun, ve Murat Evgin’in müziğin unutulmaz isimlerinden Cem Karaca için sahneye çıktıkları gecede Cem Karaca’nın eşi İlkim Karaca da duygulu anlar yaşadı. Konserde Aydilge ve Bora Duran’ın birlikte sahneye çıktıkları ve düet yaptıkları dakikalarda seyirciler uzun süre alkışladı.

CEM KARACA’NIN ANISI İÇİN SESLENDİRDİLER



Cem Karaca’nın vefatından önce iki yıl boyunca aynı sahneyi paylaştığı ve isim babalığı yaptığı ‘Yol Arkadaşları’ grubuna eşlik eden Aydilge ve Bora Duran, gece de solo olarak da birer Cem Karaca şarkısı seslendirdiler. Normal yaşamlarında da birbirlerini çok sevdiklerini dile getiren ikili, belki ilerde sürpriz bir düete imza atabileceklerinin de müjdesini verdiler.