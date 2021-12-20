CEM MANSUR:İSTANBUL’A İHANET EDİLDİ!

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Aslı Öymen’in hazırlayıp sunduğu sanat yaşam insan programı taze içerikleri ve yeni konuklarıyla sanata,yaşama ve insana dair konulara farklı perspektifler kazandırmaya devam ediyor. Bu hafta Cem Mansur ile birlikteyiz. Cem Mansur, Cemal Reşit Rey’in başına ne zaman geçti? Görev teklifi kimden geldi? Bu süreçte kimlerle görüştü? Görevi kabul ederken şartları oldu mu? Genel sanat yönetmeni ne iş yapar? Cem Mansur’un CRR ile ilgili hedefleri nelerdi? Bu sürece kadar neler yapıldı? Neden çoğu konseri kendisi yönetti? Neden görevden alındı? Fazıl Say ile aralarında bir gerginlik var mı? Gidon Kremer ile konseri nasıl geçti? İlk kez mi aynı sahneyi paylaştılar? Dünya çapında solistler burada konser vermeye nasıl ikna olurlar? —

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