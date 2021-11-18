CEM TOKER, ABDULLATİF ŞENER, RAFAEL SADİ VE HAKAN AYGÜN İLE BASIN KULÜBÜ’NDE GÜNDEM DEĞERLENDİRMESİ





Gizem Fidan Moderatörlüğünde Hakan Aygün, Can Ataklı'nın Katılımıyla BASIN KULÜBÜ! Konuklar Eski Maliye Bakanı Abdüllatif Şener, LDP Eski Genel Başkanı Cem Toker ile İsrail'den Gazeteci Rafael Sadi Canlı Yayında Sizler için hiçbir kanalda göremeyeceğiniz çok daha fazla içerik üretmek için çabalıyorum. Bu yolculukta siz de varım diyorsanız linke tıklayarak katılabilirsiniz.:

https://www.youtube.com/channel/UCT2Bh5Xd5NLMnO69_QW2UKg/join Gündemi analiz ettiğim videoları izle:



Mini haberlerle alternatif gündemi takip et:



Benim sesimden köşe yazılarımı dinle:



Akşam ana haherleri izle:

https://youtube.com/playlist?list=PLoundVzg280mLjn0M9vpY4KvyUZYy8kCG ======================================

Beni Takip edebileceğiniz hesaplar:

➤https://twitter.com/can_atakli_

➤http://www.instagram.com/canatakli2013

➤https://www.facebook.com/AtakliCan

➤https://www.linkedin.com/groups/9087980/ Köşe yazıları:

➤https://www.korkusuz.com.tr/yazarlar/can-atakli/ Youtube kanalına abone olmak için:

➤https://www.youtube.com/CanATAKLI1?sub_confirmation=1