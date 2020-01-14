Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir? Cem Yiğit Üzümoğlu kaç yaşında?

Kanal D ekranlarında yayınlanan; başrolü Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer’in paylaştığı Adı Efsane ile ilk kez TV ekranında yer alan Cem Yiğit Üzümoğlu, Netflix’in yeni dizisi Rise of Empires: Ottoman’da Fatih Sultan Mehmet rolüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte Cem Yiğit Üzümoğlu hakkında merak edilenler…

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU KİMDİR?

Cem Yiğit Üzümoğlu, 11 Kasım 1994 tarihinde İstanbul’da doğdu. İstanbul’da lisede okurken yıllarca Fenerbahçe’de yüzücülük yaptı. 2012 yılında başladığı Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünden 2016 yılında mezun oldu.

Üç yıl boyunca trenle Avrupa’da seyahat etmediği ülke, şehir bırakmayan Cem Yiğit Üzümoğlu, Hindistan ve Polonya’da fiziksel tiyatro ve modern dans üzerine çalışmalar yaptı.

2016 Ağustos ayında Performans Sanatlar alanında Türk, Yunan ve Polonyalı sanatçılar arasında sanatsal ve yaratıcı bir diyalog oluşturmak adına kurulan “Teatr Andra” ile yunan Dimitris Dimitriadis’in yazdığı Troas adlı tiyatro oyununda Kerem Karaboğa, Salih Usta, Cem Yiğit Üzümoğlu, Ayça Güler adlı oyuncular oynamıştır.

Cem Yiğit Üzümoğlu, Kanal D ekranlarında 2017 yılında yayınlanan; başrolü Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer, Reha Özcan’ın paylaştığı Adı Efsane dizisinde Hakan karakterini canlandırdı.

Nisan 2017’de 21. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı” ödülüne layık görüldü.

2018 yılında Netflix’in ilk Türk dizisi “The Protector/Hakan: Muhafiz” filminde Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Mehmet Kurtuluş, Burçin Terzioğlu Okan Yalabık, Cem Yiğit Üzümoğlu birlikte rol aldılar.

Son olarak ise 2020 yılında Netflix’te yayınlanan Rise of Empires: Ottoman’da Fatih Sultan Mehmet’i canlandırdı.

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :

2016 – 2017 – Troas : Dimitris Dimitriadis – TEATR ANDRA

Filmleri ve Dizileri :

2019 – Ottoman Rising (Fatih Sultan Mehmed) (TV Dizisi)

2018 – Hakan: Muhafiz (Emir)(TV Dizisi)

2017 – Adı Efsane (Hakan)(TV Dizisi)