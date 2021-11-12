Cem Yılmaz: Cilalı Taş Devri’ne gönderseniz orada da güldürürüm

Komedyen Cem Yılmaz, “Beni Cilalı Taş Devri’ne gönderseniz orada da güldürürüm. Beni 4’üncü, 5’inci boyutun yaşandığı 26. yüzyıla da göndersen orada da güldürürüm. Bu bir iddia değil bu bir realite” dedi.

İş ve marka dünyasının yanı sıra, ünlü isimlerin bir araya geldiği ‘Brand Week Istanbul’ dün Zorlu PSM’de düzenlendi.

‘Brand Week Istanbul’un ‘Inspiration Hall’ bölümünde ’21.Yüzyılda Farklı Olmak’ başlıklı söyleşide Cem Yılmaz sunucuların sorularını yanıtladı.

“HİÇ ÖYLE BİR KAYGIM YOK”

Yaptığı esprilerle salondakileri güldüren Yılmaz, “Bir çoğumuz, elimizdeki imkanlarımız alınsa, Taş Devri’ne gönderilsek, ne iş yapacağını bilemeyebilir” dedi.

Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: “Reklamcı arkadaşım orda ne yapacağım diye düşünebilir. Benim ise hiç böyle bir kaygım yok.”

“Beni Cilalı Taş Devri’ne gönderseniz orada da güldürürüm. Beni 4’üncü, 5’inci boyutun yaşandığı 26. yüzyıla da göndersen orada da güldürürüm. Bu bir iddia değil bu bir realite.” (DHA)