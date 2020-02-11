Cem Yılmaz: “Nüfus müdürlüğünden mi geldiniz?”

Ömercan ALTAY – SÖZCÜ



Şovmen Cem Yılmaz, bugün Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen basın toplantısında objektiflerin karşısına geçti. Yılmaz imza törenine yaptığı esprileriyle damga vurdu. Yılmaz, “Gerçekten bir komedyen için çok önemli bir an bu. 15 sene önce bu marka ile çalıştığımda gençtim. Çok şey değişmemiş” diyerek espri yapmayı da ihmal etmedi.

“KEMAL OKULUNA DEVAM EDEBİLECEK”



Cem Yılmaz, “Genelde ünlülerde marka ücreti öder. Sanatçıda şovunu yapar, ama bizim işbirliğimizde hiç bu şekilde olmadı. Hep tartıştık, çıkacak ürün ve izlenecek politika hakkında” diye konuştu. Konuyu aldığı ücrete getiren Yılmaz, “Son kazandığım 10 TL yerine ilk kazandığım 1 TL’yi kazanmayı isterim her zaman. Ne kadar kazandığıma gelecek olursak. İlk 1 TL’yi iyi kazanmışım ki. Tekrardan bir sözleşme imzalıyorum. Kemal okuduğu okulda okumaya devam edebilecek” diyerek esprilerine devam etti.

“GÖNÜLLÜ PAPARAZZİ MİSİNİZ?”



Cem Yılmaz’ın Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkın Yunanistan’ın başkenti Atina’da belgelenmesi büyük ses getirmişti. Konuyla ilgili açıklamaya yapan ünlü komedyen Yılmaz, basın mensuplarına takılarak, “Siz gönüllü paparazzi misiniz? Dün o haber patladı” dedi.

YAŞ FARKI SORUSU YÖNELTİLİNCE BOZULDU



46 yaşındaki Yılmaz, 28 yaşındaki yeni sevgilisi Serenay Sarıkaya ile aralarında olan 18 yaş farkını soran basın mensuplarına ise “Nüfus müdürlüğünden mi geldiniz ?” diyerek cevap verdi.

