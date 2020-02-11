Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya’nın ‘Her şey göründüğü gibi’ yorumuna cevap verdi

Son bir haftadır gündemi meşgul eden Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisinde, taraflar sevgili olduklarını kabul etti. Sarıkaya ‘Her şey göründüğü gibi’ diyerek itirafta bulunurken, Yılmaz da ünlü oyuncunun sözleri üzerine ‘Şimdi yataktan kalktım’ dedi…

Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüş, Atina’da başbaşa tatile çıkan çift hayranları tarafından görüntülenmişti. Ünlü komedyen dün Levent’teki ofisinden çıkarken görüntülendi.



Yılmaz “Atina tatiliniz nasıl geçti?” sorusuna “Güzel geçti” derken, hemen ardından gelen “Serenay Sarıkaya az önce açıklama yaptı” sözlerini ise şaşkınlıkla dinledi ve “Ne açıklaması” dedi. Serenay Sarıkaya’nın “Her şey göründüğü gibi işte, ne konuşayım” sözlerini söylediğini duyunca da, “Şimdi yataktan kalktım” diyerek basın mensuplarını şaşkına çevirdi.