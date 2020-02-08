Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya’nın aşk yaşadığı iddia edildi

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya’nın bir süredir aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Bugün sosyal medyada ortaya çıkan bir fotoğraf çiftin birlikte olduğuna yönelik iddiaları güçlendirdi.
Spiker Defne Samyeli ile 1,5 yıllık ilişkisini geçtiğimiz ekim ayında sonlandıran usta komedyen Cem Yılmaz ile başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya’nın aşk yaşadığı uzun süredir konuşuluyordu.
2. Sayfa’nın iddiasına göre iki ünlü isim, Yunanistan’ın başkenti Atina’da tatile çıktı. Hatta, çiftin Atina sokaklarında birlikte görüntülendiği iddia edildi. O görüntü şöyleydi: