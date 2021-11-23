Cem Yılmaz’dan Metin Akpınar’ın ‘Kumaşı zayıf’ sözlerine yanıt

Usta oyuncu Metin Akpınar, katıldığı bir televizyon programında komedyen Cem Yılmaz ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. Akpınar, “Cem Yılmaz’ı çok beğeniyorum. Çok zeki çocuk, mükemmel işler yapıyor. Ama aktör kumaşı zayıf” dedi. Yılmaz ise programın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Komedyen Cem Yılmaz, usta oyuncu Metin Akpınar’ın ‘Candaş Tolga Işık’la Az Önce Konuştum’ programındaki sözlerine yanıt verdi.

“BİR GÜN O DA SAHNEDE…”

Cem Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıymetli büyüğümüz Metin Akpınar beni bir söyleşisinde değerlendirmiş. Sağ olsun, teşekkür ederim. 6 yaşındayken ilk izlediğim performans Devekuşu Kabare’nin ‘İnsanlığın Lüzumu Yok’ oyunuydu. Her işini pür dikkat izledim. Bir gün o da beni sahnede izlerse çok mutlu olurum” ifadelerini kullandı.

“İYİ KONUŞAN YOK”

Metin Akpınar, programda sunucu Candaş Tolga Işık’ın “Yeni nesil mizahı nasıl buluyorsunuz?” sorusuna yanıt vererek, Cem Yılmaz hakkında şu yorumu yapmıştı:

“Zeki çok belki ama iyi konuşan yok. Cem Yılmaz da dahil. Çok beğeniyorum. Çok zeki çocuk, mükemmel işler yapıyor. Ama aktör kumaşı zayıf. Olmak zorunda değil. Stand up da aktörlük gerekmiyor. Ama iyi konuşmak, tonlama da daha büyük başarılar bekliyor insan.”

İlginizi Çekebilir Cem Yılmaz: PKK’lı ne yahu İlginizi Çekebilir Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’a destek: Korku ikliminden yorulduk