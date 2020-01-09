Cem Yılmaz’dan Serenay Sarıkaya açıklaması

Bir süre önce Defne Samyeli ile olan birlikteliğini sonlandıran Cem Yılmaz’ın, başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia ediliyordu.

İbrahim Selim’in YouTube’daki programına konuk olan Cem Yılmaz, “Hiç kimseyi stalklıyor musun?” sorusuna ilginç bir yanıt verdi ve “Mesela Serenay Sarıkaya ne yapmış diye bakıyorum dalıp gidiyorum ona, o stalk mu oluyor?” dedi.

Yılmaz’ın bu açıklaması izleyicileri kahkahaya boğdu.