Cemaat yurtlarında yaşanan sorunların araştırılmasına yönelik önerge reddedildi

TBMM Genel Kurulu’nda, HDP grubunun tarikat veya cemaatlerin kontrolündeki özel yurtlarda yaşanan sorunların araştırılmasına yönelik önergesi reddedildi.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda, HDP grubu tarafından öğrencilerin kaldığı yurtlara ilişkin araştırma önergesi verildi.

HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç’un sunduğu önergede, tarikat veya cemaatlerin kontrolündeki özel yurtlar ve kamu yurtlarında yaşanan sorunların, baskıların, tacizlerin, ölümlerin, saldırıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için Meclis araştırması açılması talep edildi.

CHP ve İYİ Parti milletvekilleri önergeye destek verirken, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla önerge reddedildi. DHA

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