Cemaatle, ‘toplu namaz kılmayın’ uyarısında bulunan imam arasında tartışma!

Corona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘camilerde cemaatle namaz kılınmasın’ talimatı, dün Sakarya’daki vatandaşlar tarafından hiçe sayıldı.

Cemaatsiz namazın ilk gününde Akyazı Gazi Süleyman Paşa Cami’nde bir grup vatandaş imamdan cemaatle namaz kılınmasını istedi. Cami imamı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilen genelgeyi cemaate hatırlatarak namaz kıldıramayacağını söyledi.

“BU SEFER CAMİLERİ KAPATIRLAR”

İmam, uyarılara rağmen camide namaz kılan cemaate seslendi. Namaz kılan cemaatin arkasından duyuruyu yapan imam, “Talimatname budur. Herhangi cemaatin içinden birisi dahi cemaat yapamaz camilerde. Ben de kıldırırım. Ben istiyor muyum ki arkada durup da izlemek. Bugün, şu an yapmak çok yanlış. Devlet bir karar aldı kılınmayacak diye, başkan da almış. Lütfen camide cemaatle namaz kılmayalım. Herkes bireysel olarak namazını kılsın” ifadelerini kullandı.

Cemaat ise “Uzatmayalım, namaz kılacağız” diye itiraz etti. İmam, bunun üzerine, “Bizi de zor duruma düşürürsünüz. Bu sefer camileri kapatırlar” sözleriyle yanıt verdi.

CEMAAT ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

İmam, genelgeyi anlatırken o esnada grup kendi arasında tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce gruplar birbirlerinin üzerine yürüdü. Gerginlik camide bulunan diğer vatandaşların araya girmesiyle daha da büyümeden önlendi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefon kamerası tarafından anbean kaydedildi.

NAMAZ KILMAYA DEVAM ETTİLER

Arbede sonrası cemaatin bir kısmı dağınık vaziyette namaz kılarken büyük bir kısmı ise imamsız saf tutarak namazını kılıp camiden ayrıldı.

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