Cemal Enginyurt ‘idam’ istedi

Mahalle imamının Kur’an kursunda 7 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle ilgili sert tepki gösteren Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Bu alçaklığa karşı sözünüz yok mu?” diye seslendi. Enginyurt, “İdam gelmeli” çağrısında bulundu.

Balıkesir‘in Dursunbey ilçesinde mahalle imamının Kur’an kursunda 3’ü kız, 4’ü erkek 7 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmesi büyük tepki çekti.

CEMAL ENGİNYURT’TAN SERT TEPKİ

Yaşanan olayla ilgili sert açıklamalarda bulunan Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Kuran kursunda 7 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen imam tutuklanmış. Doktorlar için ölüm fermanı haktır diyenler. Bu alçaklığa karşı sözünüz yok mu?” diye seslendi.

ERBAŞ’A SESLENDİ, “İDAM” İSTEDİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a, “Vicdanın rahat mı?” diye seslenen Enginyurt, “Bu şerefsize söylenecek lafın kalmadı mı? İdam, bu pislikler için hemen gelmeli” ifadelerini kullandı.

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