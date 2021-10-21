Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Merkez Bankası bürokratlarına yaptığı çağrıya ilişkin, "Kul hakkı yemeyen kimden korkar? Hırsızlık yapmayan kimden korkar? Devletin malını çalmayan kimden korkar? Dolayısıyla korkması gerekenler kendilerini biliyorlar ve bunlardan muhakkak devr-i sabık yaratılarak hesap sorulacaktır" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #cemalenginyurt #devrisabık #haber #demokratparti #haberler
Anasayfa Alaturka Online Cemal Enginyurt iktidara meydan okudu! “Devr-i sabık yaratılarak hesap sorulacaktır!”