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3 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineCemal Enginyurt konuştu meclis çok fena karıştı! "Şerefsizleri biz de not tuttuk!"

Cemal Enginyurt konuştu meclis çok fena karıştı! “Şerefsizleri biz de not tuttuk!”

Alaturka Online
Alaturka Online

Cemal Enginyurt konuştu meclis çok fena karıştı! “Şerefsizleri biz de not tuttuk!”

Alaturka Online
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