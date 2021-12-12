Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Cemal Enginyurt Meclis'te AKP milletvekilleri ile tartıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dövizlerle ilgili açıklamasına tepki gösteren Enginyurt "Dolar milletin anasına küfreden şerefsizlerde var" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #cemalenginyurt #demokratparti #tbmm #akp #polemik #meclisgenelkurulu #haber #gündem #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Cemal Enginyurt Meclis’te AKP’lilerle tartıştı! “Milletin anasına küfreden şerefsizler…”