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24 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineCemal Enginyurt'tan "CHP'ye oy veren cehennemde yanar" diyen hocaya sert sözler!

Cemal Enginyurt’tan “CHP’ye oy veren cehennemde yanar” diyen hocaya sert sözler!

Alaturka Online
Alaturka Online

Cemal Enginyurt’tan “CHP’ye oy veren cehennemde yanar” diyen hocaya sert sözler!

Alaturka Online
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Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

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