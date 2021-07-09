Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'na verdiği "Tarifeli uçak" yanıtına çok sert tepki gösterdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #cemalenginyurt #erdoğan #kılıçdaroğlu #haber #demokratparti #haberler #anahaber #sondakika #haberizle
Anasayfa Alaturka Online Cemal Enginyurt’tan Erdoğan’ın o sözlerine çok sert tepki! ‘Bizimle kafa buluyor!”