Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt, mecliste düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın sağlığı ile ilgili çıkan haberlere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Enginyurt, bu tarz haberlerin çıkmasının ardından doların yükselişe geçtiğini belirtti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #cemalenginyurt #receptayyiperdoğan #haber #erdoğansağlık #haberler #haberizle
Anasayfa Alaturka Online Cemal Enginyurt’tan Erdoğan’ın sağlığıyla ilgili söylentilere yönelik çarpıcı açıklama!