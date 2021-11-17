Cemal Enginyurt’tan flaş erken seçim çağrısı! “Hesaplaşmadan helalleşme olmaz!”





Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 50 artı 1 tartışmasına ilişkin, "50 artı 1’den geri dönülmemeli. 50 artı 1’den taviz verilmemeli. Madem her seçimde ‘kazandık da kazandık, kazandık da kazandık, yendik de yendik’ diyorsanız, işte size 50 artı 1 ile yeni bir fırsat daha. Kazanacağınıza inanıyorsanız 50 artı 1’i geri çekmeyi veya kaldırmayı düşünmemelisiniz. ..Bu oyuna gelinmeyeceğini net bir şekilde ifade ediyorum" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ açıklaması sorulan Enginyurt, “CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu insani ve inancın gereği olarak bir helalleşmeden bahsetmiştir. Bu helalleşmenin boyutu nedir, ne değildir, bunu cevaplayacak olan CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’dur. Ama biz Demokrat Parti olarak Sayın Genel Başkan’ımız Gültekin Uysal ile birlikte 20 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte hesaplaşmadan helalleşme olmaz diyoruz” yanıtını verdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #cemalenginyurt #erkenseçim #dolar #dolar11 #demokratparti #seçim #haber #haberizle #anahaber #sondakika #anahaber