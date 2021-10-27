Cemal Enginyurt’tan “Her evde araba var” diyen Erdoğan’a yanıt! “Saraydan bakarak mı karar verdin?”

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile "Her evde araba var" diyen Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Cemal Enginyurt "Saraydan bakarak mı karar verdin Erdoğan?" diye sordu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #cemalenginyurt #receptayyiperdoğan #tbmm #demokratparti #saray #cumhurbaşkanı #ekonomi #haber #siyaset #politika #meclistv #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Cemal Enginyurt’tan “Her evde araba var” diyen Erdoğan’a yanıt! “Saraydan bakarak mı...