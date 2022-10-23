Cemal Enginyurt’tan Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili çarpıcı açıklama

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını nerede ve nasıl açıklanacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

2023 seçimleri yaklaşırken Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı merakla bekleniyor.

Erdoğan’ın yeniden aday olacağını açıklayan Cumhur İttifakı’nın da sık sık dile getirdiği Millet İttifakı adayıyla ilgili Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

ENGİNYURT’TAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Enginyurt, şu ifadeleri kullandı;

“Millet masasının Cumhurbaşkanı adayını: Ankara meydanında 5 milyon insanımızın katılacağı mitingle açıklayacağız. 13. Cumhurbaşkanı, Çankaya yokuşunda, M. KEMAL ATATÜRK emrinde olacaktır.”

SON TOPLANTIDA ADAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle bir araya gelen CHP, İYİ Parti, DP, Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu 6’lı Masa son olarak 2 Ekim’de bir araya gelmişti.

6 liderin yaptığı yazılı açıklamada cumhurbaşkanı adayına da vurgu yapılmış ve “Altılı Masa hedefine emin adımlarla ilerlemektedir ve göstereceğimiz ortak Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır” denilmişti.

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