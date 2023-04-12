Cemal Enginyurt’tan Sadullah Ergin çıkışı: Cumhurbaşkanı Sadullah Ergin mi olacak? 

Sözcü televizyonunda bu sabah Umut Yertutan’ın sunduğu Gündoğdu programına konuk olan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt gündemi değerlendirdi.

Enginyurt parlamento seçimleri için CHP listelerinden aday gösterilen isimlere yönelik eleştirilere sert yanıt verdi. Özellikle ismi çok tartışılan DEVA Parti’sinin adayı eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e yönelik eleştirilere dikkat çeken Enginyurt şunları söyledi:

‘Vatan mevzubahisse gerisi teferruattır’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan gidiyoruz. Öbür tarafta da ‘Recep Tayyip Erdoğan mevzubahisse gerisi teferruattır’ diyen bir ittifak var.

Karşımızdaki ittifakta ne ararsan var! Ben soruyorum, Sadullah Ergin rahatsızlık yarattı evet! O zaman DSP’ye ne diyeceğiz? Gaffar Okan şehit edildi. Gonca Hanım domuz bağıyla bağlandı. Kim yaptı bunları? Hizbullah! HÜDA PAR bunlara terör örgütü demiyor.

Sadullah Ergin de Cemal Enginyurt da CHP’nin adayı değil. İttifak sonucu CHP listelerinden DEVA ve Demokrat Parti’nin adayı olarak seçime gidiyoruz. CHP seçmeni kendi partisini neden suçlar arkadaş? Ülkenin cumhurbaşkanı Sadullah Ergin mi olacak? Bir ittifak yapılmış, isimler verilmiş.