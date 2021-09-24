Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Cemal Enginyurt Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ASEMKOM) Başkanı Ceyhan Gündüz'ü ziyaret ederek, komisyoncuların sorunlarını dinledi. Cemal Enginyurt'un pazarcı esnafını ziyareti sırasında iktidardan dert yanan bir yurttaş 'Bu sefer son.. Yıkacağız!' dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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Anasayfa Alaturka Online Cemal Enginyurt’tun esnaf ziyaretinde şok tepkiler.. ‘Bu sefer son yıkacağız!’