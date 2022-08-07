Cemal Enginyurt’un koruması tutuklandı

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un katıldığı canlı yayında gazeteci Latif Şimşek’e saldırdığı tespit edildikten sonra gözaltına alınan, Enginyurt’un koruması olduğu iddia edilen Emrah T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un katıldığı canlı yayında Latif Şimşek’i darp ettiği görüntüleri ortaya çıkan, Enginyurt’un koruması olduğu iddia edilen Emrah T., gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Emhrah T., çıkarıldığı mahkemede “Kasten Yaralama, Tehdit, Hakaret” suçlarından tutuklandı.

KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

Şişli ilçesinde yürütülen çalışmada, 6 Ağustos tarihi saat 22.00 sıralarında bir televizyon kanalında canlı yayınlanan programda, konuklardan milletvekili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek’in program esnasında tartıştığı, olayın kavgaya dönüştüğü belirlendi.

Kamera çalışmalarında Cemal Enginyurt ile kanala geldiği belirtilen Emrah T.’nin Latif Şimşek’i darp ettiği tespit edildi.

TUTUKLANDI

Daha sonra ise Cemal Enginyurt ile kanaldan çıkan Emrah T., bugün 15.30 sıralarında yakalandı.

Kasten öldürme, tehdit, yaralama gibi suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu belirtilen şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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