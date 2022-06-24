Cemal Kaşıkçı davasının düşürülmesiyle ilgili CHP’den iktidara tepki

Prens Selman’ın Türkiye’ye ziyaretinden 5 gün önce, Cemal Kaşıkçı davasının düşürüldüğünün ortaya çıkmasıyla ilgili CHP Sözcüsü Öztrak, sarayda Selman için düzenlenen müzikli ziyafet görüntüsünü hatırlatıp, “Meğer bu da ‘çalgılı, çengili’ kutlama yemeği imiş” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, iktidara ekonomi üstünden eleştiriler yöneltti.

“O GÜN BUGÜNDÜR ÜLKEMİZİN İKİ YAKASI BİR ARAYA GELMEDİ”

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

* “24 Haziran 2018’de yapılan seçimin ardından, Türkiye’de Ucube Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Fiilen başladı. O gün bugündür, Ülkemizin iki yakası da bir araya gelmedi. Tek kişilik rejimde, Bozulan ekonomik koşullar, derin bir krize dönüştü.

*Ucube saray rejimi elinde, Devlet, AK Parti Devleti oldu. Köklü devlet kurumları yok edildi. Devlette yönetim krizi başladı. Her iki kriz birleşti. Dışardan gelen etkilere, ülkemizin dayanıklılığını azalttı. Ülke yönetilemez hale geldi. Savrulmaya başladı.

ERDOĞAN’IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

*Yaşananlar büyük bir buhran oldu. Milletimizi ezdi geçti. ‘Türkiye’yi uçuracak’ diye pazarlanan ucube rejim, Milletimizi perişan etti. Oysa, Erdoğan ne demişti? ’24’ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha ondan sonra bu faizle, şunla, bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz.’

*Tam dört yıl önce bugün, Milletimiz inandı, yetkiyi de verdi. Ama Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan AK Parti Genel Başkanı, Hiç bir sözünü tutmadı, Hiçbir vaadini yerine getiremedi.

“4 YIL ÖNCE DOLAR 4 LİRA, BENZİN 6 LİRAYDI”

*24 Haziran 2018’de, Millet Erdoğan’a yetkiyi verdiğinde, Dolar 4 lira 62 kuruştu. Bugün 17 lira 36 kuruş. Avro 5 lira 37 kuruştu. Bugün 18 lira 28 kuruş.

*İki yıllık tahvil faizi yüzde 19 idi. Şimdi yüzde 24. 24 Haziran 2018’de, Türkiye’nin risk primi 285 idi. Bugün 820.

*24 Haziran 2018’de, 1 litre benzin 6 lira 29 kuruştu. Bugün 27 lira 26 kuruş. 1 litre mazot 5 lira 75 kuruştu. Bugün 29 lira 99 kuruş. 12 kiloluk ev tüpü 92 liraydı. Bugün 335 lira. Ekmeğin fiyatı 1,5 liraydı. Bugün 5 lira.

*Dört yıl önce enflasyon yüzde 12 idi. Bugün yüzde 74 oldu. İşsiz yurttaşlarımızın sayısı 5 milyon 272 bin idi. Şimdi 8 milyon 107 bin. Bunlar da TÜİK ‘in makyajlı rakamlarıyla…

“UCUBE REJİM ELİNDE DEVLETİMİZ BORCA BATTI”

*2018 ortasında Türkiye’nin milli geliri 892 milyar $’dı. Şimdi 794 milyar $. Erdoğan 4 yılda milletimizin gelirini 100 milyar $ eritti. Ucube rejime geçildiğinde Türkiye, Dünyanın en büyük 17. ekonomisiydi. Şimdi bu ligde 23. sıraya düştük. Artık ilk 20’de yokuz.

*Dört yıl önce bugünlerde Merkez Bankası’nın döviz kasasında, net olarak 28 milyar 949 milyon dolar dövizi vardı. Bugün kasa 53 milyar 802 milyon dolar net açık veriyor.

*Dört yıl önce, milletimizin bankalara kredi kartı ve tüketici kredisi borcu, 508 milyar 962 milyon liraydı. Bugün 1 trilyon 165 milyar lira. Dört yılda, milletimizin bankalara borcu ikiye katlandı.

*Dört yıl önce devletin borcu 959 milyar liraydı. Bugün 3 trilyon 364 milyar lira. Devletin borcu dört yılda, dörde katlandı. Ucube rejim elinde hem milletimiz, Hem de devletimiz borca battı.”

“DÖRT YILIN SONUNDA UCUBE YÖNETİM İFLAS ETMİŞTİR”

Öztrak, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

* “Değişmez bir kuraldır. Güven ruh gibidir. Terk ettiği bedene asla geri dönmez. Dört yılın sonunda bu ucube yönetim iflas etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne getirdikleri ek bütçe, bunun ilanıdır…

*AK Parti 20 yılda iki kere ek bütçe yaptı. Biri iş başına geldiğinde, diğeri de bu yıl, gider ayak. 2022 Bütçesinin serencamı, ucube rejimin devleti ne hale getirdiğinin göstergesidir.

*Getirdikleri ek bütçeyle, Kur Korumalı Mevduat için 40 milyar liralık ilave ödenek istiyorlar. Vazgeçtikleri vergi tahsilatlarıyla beraber, Dövize endeksli bu mevduatın bütçeye maliyetinin, En az 100 milyar lira olacağı anlaşılıyor. O da her şey yolunda giderse.

“GENÇ BİR AİLENİN ARABA ALMASI HAYAL OLDU”

*Oysa Nebati Bakan, ‘Hazine kasasından tek kuruş çıkmayacak’ diyordu. Tabi bütçedeki tercihler böyle olunca, çiftçinin, şoförün mazotundan alınan vergiler arttıkça artıyor. Petrol ürünlerinden ilave 47 milyar lira ÖTV tahsil edecekler.

*Karı-koca çalışan genç bir ailenin yeni araba alması hayal oldu. Ama motorlu taşıtlardaki ÖTV’den, İlave 70 milyar lira daha tahsil edecekler. Mazottan, benzinden, arabadan alınan bu ÖTV’lerle de, Bütçenin faiz giderlerini, Kur Korumalı Mevduatların faizlerini ödeyecekler.

*Üstatlarının dediği gibi; ‘Allah’ın bir pulunu bekleye dursun on kul, Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa.’

“MİLLETİMİZE ÇAĞRIMIZI TEKRARLIYORUZ: BİZE KATILIN”

*Biz milletimize çağrımızı bir kez daha tekrarlıyoruz: ‘Ülkemizde hak, hukuk, adalet olsun’ diyorsanız, Bize katılın. ‘Sofralarınızda Halil İbrahim bereketi olsun’ diyorsanız, bize katılın. ‘Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin’ diyorsanız, Bize katılın.

*’Bu ülke ilk 10 ekonomi arasına girsin’ diyorsanız, Bize katılın. ‘Paramız pul olmasın, Paramızın itibarı olsun’ diyorsanız, Bize katılın. ‘Gençlerimizin işi, gücü olsun, Ev, araba sahibi olsun, Ülkesinden kaçıp, gitmesin’ diyorsanız, Bize katılın.

*’Çiftçi tarlasını ekip, biçsin, kazansın’ diyorsanız, Bize katılın. ‘İş insanları rahat rahat yatırım yapsın’ diyorsanız, Bize katılın. ‘Herkes önünü görebilsin, Ülkede güven olsun’ diyorsanız, Bize katılın.

*’Hak eden, hak ettiğini alsın. Siyasi kayırmacılık son bulsun’ diyorsanız, Bize katılın. ‘Haramilerin saltanatını yıkacağız’ diyorsanız, Bize katılın. ‘Tüyü bitmemiş yetimin hakkı yenmesin’ diyorsanız, Bize katılın.

*’Suriyeliler davul ve zurnayla evlerine dönsün’ diyorsanız, Bize katılın. ‘Kanla kurulmuş bu devletin vatandaşlığı, Dolarla, avroyla satılmasın’ diyorsanız, Bize katılın. ‘Bu ülkenin taşı, toprağı, Deresi, denizi talan edilmesin’ diyorsanız, Bize katılın.

*Bize katılın. Bu ülkenin aydınlık geleceğini birlikte inşa edelim. Bu topraklarda kula kulluğu bitirelim. Kul hakkı yiyenlerden de hesabını soralım. Çağrımız size, Katılın bize…

“MEĞER KUTLAMA YEMEĞİYMİŞ”

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın Türkiye’ye ziyaretinden 5 gün önce, daha önce durdurulan Cemal Kaşıkçı davasının resmen düşürüldüğü ortaya çıkmasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Öztrak, sarayda Selman için düzenlenen müzikli ziyafet görüntüsünü hatırlatıp, “Kaşıkçı davası resmen kapanmış! Karar, Prens Salman’ın Türkiye ziyaretinden 5 gün önce alınmış. Meğer bu da ‘çalgılı, çengili’ kutlama yemeği imiş” dedi.

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