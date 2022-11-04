Cemevi duvarına ‘çirkin yazı’ tepkisi

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bulunan Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi’nin duvarlarına çirkin çizimler yapılıp, küfürler yazıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018’de yapılan ve Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’na devredilen ve açılıştan 1 ay sonra saldırıya uğrayan Ceyhan’daki cemevinin duvarlarına, dün çirkin çizimler yapılıp, küfürler yazıldı.

Çevresine tel örgüler çekilen cemevinin bahçesindeki kişilerin zarar verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ceyhan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Bahadır Odabaşı, şunları kaydetti:

*Bizler defalarca izinsiz tel örgülerden atlayarak içeri giren vatandaşları uyardık ve dışarı çıkardık. Gece izinsiz giren vatandaşları emniyete bildirdik ve gerekli işlemlerin yapılmasını istedik.

*Acilen okullara ve camilere sağlanan özel güvenliğin cemevimize de sağlanmasını istiyoruz. Cemevimize yapılan zarar ve tahribat her geçen gün artmaktadır.

*Bu konuda acil bir önlem alınmasını istiyor ve suçluların derhal yakalanarak hukuk önünde cezalandırılmasını ve acilen gece cemevimizin güvenliğinin sağlanmasını talep ediyoruz.” (DHA)

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