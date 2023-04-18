Cemevi önündeki yardım TIR’ına saldırıya dava: Sizi gömeriz, yakarız

İstanbul Pendik’teki Şahkulu Cemevi’nin önünde, 15 Şubat 2023 tarihinde yardım TIR’ına yapılan silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ömer Acıbalık’ın kullandığı araç ile Pendik Şahkulu Cemevine doğru geldiği anlatıldı. Aracın başka birine ait olduğunun belirtildiği iddianamede, araç sahibinin kardeşi Uğur Özcan’ın da ön yolcu koltuğunda oturduğu kaydedildi.

İddianamede, bu sırada sokak üzerinde deprem bölgesine yardım malzemesi göndermek için TIR’a yükleme yapıldığı, yardım TIR’ı ve çalışan kalabalık nedeniyle şüphelilerin araçlarıyla geçiş yapamadıkları belirtildi.

‘SİZİ BURAYA GÖMERİZ’

İddianamede şüphelilerin araçtan inerek mağdur Zeynel Fırat ile tartıştıkları, Ömer Acıbalık’ın Zeynel Fırat’a “Sizi buraya gömeriz, yakarız, senin o parmağını kırarım. Bekle iki dakikaya geliyorum” şeklinde sözler söylediği belirtildi.

Araçlarıyla uzaklaşan şüphelilerin bir süre sonra tekrar geldikleri ve araçtan indiklerinin anlatıldığı iddianamede, Ömer Acıbalık’ın bu kez tabanca ile önce havaya ateş ettiği, daha sonra ise mağdur Zeynel Fırat’a doğru bir el ateş ettiği kaydedildi. İddianamede, merminin mağdur Fırat’a isabet etmediği ancak engel olmak için gelen Murat Edinç’e bacağına isabet edecek şekilde yere doğru bir el ateş edilmesi sonucu, Edinç’in Adli Tıp Kurumu raporuna göre “basit tıbbi müdahale ile iyileşmeyecek” şekilde bacağından yaraladığı aktarıldı.

BİR ŞÜPHELİ FİRARİ

Olayın ardından her iki şüphelenin de olay yerinden kaçarak uzaklaştıkları, şüpheli Ömer Acıbalık’ın olaydan sonra üzerinde ruhsatsız silah ile yakalandığı kaydedildi.

RUHSATSIZ TABANCASI İLE ATEŞ ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

İddianamede, şüpheli Ömer Acıbalık’ın ifadesinde, TIR’ın yolu kapattığını görünce bağırıp, yolu açmaları için bağırdığını, aralarında tartışma çıktığını ve kalabalığın üstüne geldiğini söylediği aktarıldı. Acıbalık’ın ifadesinin devamında, üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancasını çıkarıp önce ikaz ettiğini, ardından kendisini korumak için ateş ettiğini, yerden seken kurşunun ise mağdur Murat Edinç’e isabet etmiş olabileceğini anlattığı belirtildi.

İddianamede, Uğur Özcan hakkında yakalama emri çıkartıldığı kaydedildi.

ATEŞ EDEN ŞÜPHELİNİN 14 YIL 9 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, tutuklu şüpheli Ömer Acıbalık’ın “Silahla kasten yaralama” ve “birden fazla kişi tarafından zincirleme şekilde silahla tehdit” suçlarından toplamda 4 yıl 6 aydan 14 yıl 9 aya kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

FİRARİ ŞÜPHELİNİN YARDIM ETTİĞİ BELİRTİLDİ

Öte yandan savcılık, firari şüpheli Uğur Özcan’ın ise diğer şüpheli Acıbalık’a yardım ettiği gerekçesiyle “silahla kasten yaralama” ve “birden fazla kişi tarafından zincirleme şekilde silahla tehdit” suçlarından toplamda 1 yıl 3 aydan 4 yıl 4 ay 15 güne kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti. İddianame gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.