Cemevi’ne giren hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Cemevinde 8 Mart Çarşamba günü yapılan hırsızlığı fark eden görevliler, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerinde çalışma yapan ve güvenlik kameralarını inceleyen polis, saat 20.38’de cemevi bahçesine, daha sonra saat 20.52’de çatı katındaki pencereyi kırıp binaya giriş yapan şüphelinin hakkında suç kaydı bulunan O.D. olduğunu tespit etti.

GÖREVLİLERE TESLİM EDİLDİ

Şüpheli ilçede saklandığı evde yakalanırken çalınan bilgisayar, harici disk ile diğer malzemeler cemevi görevlilerine teslim edildi. Şüphelinin çaldığı bağış kutusunda bulunan, cemevinin giderleri için gönüllülerden toplanan yaklaşık 800 lirayı harcadığı öğrenildi.

ÇATIYA TIRMANMIŞ

Arnavutköy Cemevi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Doğan, AA muhabirine, şüphelinin çatıya tırmanarak çıktığını ve kırdığı pencereden içeriye girdiğini anlattı.

Doğan, şüphelinin içerideki bütün odalara girdiğini belirterek, “Ama bir şey göremeyince ön odaya, hocanın (cemevi görevlisi) odasına yöneliyor. Orada hocanın bilgisayarını, hard diskini ve bağış kutusunu götürüyor.” dedi.

Şüphelinin kırdığı pencereyi yaptırdıklarını, pencereyi de tedbir amaçlı içeriden vidaladıklarını anlatan Doğan, şüpheliyi aynı gün gözaltına alan polis ekiplerine teşekkür etti.

Doğan, cemevi için daha önce ilçe belediyesine güvenlik görevlisi tahsisi için talepte bulunduklarını ancak bu taleplerinin henüz karşılık görmediğini de sözlerine ekledi.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde cemevine giren şüphelin hırsızlık yaptığı anlar yer alıyor. (AA)