Cemevlerine saldıran sanık için adli tıptan rapor talebi

Mamak’ta bulunan Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Sivas Divriği Gökçebel Derneği ile Ana Fatma Cemevi ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi’ne 30 Temmuz 2022’de saldırı düzenlendi.

Ahmet Ozan Karaca, girdiği cemevlerinde içeride oturanların üzerine sandalye fırlatıp, biri kesici aletle 2 kişiyi yaralayarak kaçtı.

Polis, saldırgan Ahmet Ozan Karaca ile onunla bağlantılı olduğunu tespit edilen Baver G. ve Çağdaş Can B.’yi Eskişehir’de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Karaca tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

‘AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL’ RAPORU

Savcılık olayla ilgili soruşturmasını tamamlayarak, iddianame düzenledi. İddianamede, şüpheli Karaca’nın akli dengesinin yerinde olup olmadığı yönünde rapor alınması için sevk edildiği Ankara Şehir Hastanesi’nde 3 hafta gözlem altına alındığı ifade edildi.

Yapılan gözlemin ardından hastane tarafından düzenlenen raporda, şüphelinin, ‘işlediği fiillerin hukuki anlam ve sonuçlarını algılamasında, bu fiillerle ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinde azalma olduğu ve cezai ehliyetinin bulunmadığı’ yönünde görüş bildirildiği belirtildi.

Soruşturma tamamlandıktan sonra 1’i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı. 63’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya taraf avukatları ve HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen ile Türkiye Barolar Birliği, Ankara Barosu ve saldırıya uğrayan cemevlerinin temsilcileri katıldı.

Sanık Ahmet Ozan Karaca, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar Baver G. ve Çağdaş Can B. ise katılmadı.

Katılan avukatları, duruşma salonunun küçük olduğunu, daha büyük bir salonda yargılanmanın yapılmasını ve tutuksuz sanıkların da huzurda dinlenmesi için bu celse savunma alınmamasını talep etti. Mahkeme başkanı da bu talebi gelecek celse değerlendireceğini belirterek, tutuklu sanık Karaca’ya söz verdi. Karaca, tutuksuz yargılanmayı talep ederek, “Mahkeme istediği zaman savunma yapmaya hazırım” dedi.



ADLİ TIPTAN RAPOR ALINACAK

Sanık Karaca’nın avukatı, müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığını, tutuklanma gerekçesinin bu nedenle ortadan kalktığını savunarak tahliye talebinde bulundu. Beyanların ardından ara kararı açıklayan mahkeme, sanık Karaca’nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin adli tıp kurumundan rapor alınmasına kararlaştırarak, duruşmayı 27 Şubat’a erteledi. Tutuksuz sanıkların da mahkeme huzurunda savunma yapmalarına hükmetti.

‘DAVANIN PEŞİNDE OLACAĞIZ’

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, göstermelik yargılanmalar nedeniyle gerçeğin ortaya çıkarılamadığını öne sürerek, “Hakikat ortaya çıkarılmadığı için bu meczuplar da bundan cesaret alıyor. Şimdiye kadar 40’ın üzerinde Alevi evi işaretlenmesi ve Alevi iş yerlerine saldırı oldu. Yetkililer hep; ‘bu kendini bilmez, akli dengesi yerinde olmayan, sarhoş veya bir çocuktur’ dediler. Bugün buna da, ‘akıl sağlığı yerinde değil’ diye rapor aldılar. Bu bir utançtır. Bu bir adli dava değil; bu toplumsal, siyasi yönü olan bir davadır. Tüm Alevileri ilgilendirir. Bu davanın peşinde olacağız. Bu raporu da yok hükmünde sayıyoruz” dedi. (DHA)