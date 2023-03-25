Cemil Kılıç saldırıya uğradı

Son dönemde gericiler tarafından hedef gösterilen ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç’a evinin önünde sopalı bir grup tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Cemil Kılıç, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak altına şunları yazdı: “Az önce evimin önünde saldırıya uğradım. Kendimi eve zor attım. Ellerinde sopalarla Allahu Ekber deyip saldırdılar. Evimin önünde bekliyorlar. Adeta Madımak gibi…”

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Cemil Kılıç, geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlikten ihraç edilmişti.

Kararın tarikatların isteğiyle alınmış ve haksız, hukuksuz bir karar olduğunu belirten Kılıç, “Gerçek şu ki kamuoyu ve büyük milletimiz benim neden ihraç edildiğimi gayet iyi bilmektedir. Ben artık milletimin ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün memuruyum. Kendimi canımdan aziz bildiğim halkıma emanet ediyorum” açıklamasını yapmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ihraç edilen İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç kararın iptal edildiğini sosyal medya hesabından beş gün önce duyurmuştu.

Kılıç paylaşımında “Sapık imam Halil Konakçı, İslam düşmanı Akit, sapık tarikatlar ve avaneleri, size bir haberim var. 97 gün önce ihraç edildiğim görevime yakında yeniden başlıyorum. Yargı, MEB’in işlemini hukuka aykırı bulup iptal etti. Ben boyun eğmem! Yaşasın Atatürk devrimi!” ifadelerini kullandı.

Cemil Kılıç, 23 yıllık görevi boyunca MEB tarafından 25 kez soruşturma geçirdi, 19 kez dava açıldı, 3 kez sürgün edildi, bir kez açığa alındı.