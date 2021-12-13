Cemmu Keşmir’de polis otobüsüne silahlı saldırı: 2 ölü, 12 yaralı

Hindistan-Pakistan sınırındaki Cemmu Keşmir bölgesinde polis otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti, 12 polis yaralandı.

Hindistan-Pakistan sınırında yer alan Hindistan’a bağlı Cemmu Keşmir bölgesinde bir polis otobüsüne silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 2 polis hayatını kaybetti, 12 polis de yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, terör olayı olarak nitelendirilen saldırının akşam saatlerinde Pantha Chowk bölgesindeki Zewan’da düzenlendiği ifade edilerek, bölgenin kordon altına alındığı ve saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldığı aktarıldı. Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.

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