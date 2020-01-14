Cemre Baysel kimdir? Cemre Baysel kaç yaşında?

Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Melis karakterini canlandıran Cemre Baysel, şimdi de Ramo dizisiyle ekran karşısında. Cemre Baysel kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…
Cemre Baysel, 1999 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayınlanan Yeşil Deniz isimli dizi ile yaşayan Cemre Baysel hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Cemre Baysel nereli ve kaç yaşında?
CEMRE BAYSEL KİMDİR?
Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 yılında İzmir’de doğmuştur. Eğitimine Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü’nde devam etmektedir.
İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Yeşil Deniz dizisi ile yaşayan güzel oyuncu daha sonra İsimsizler dizisinde rol almıştır.
Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Melis karakterine hayat veren Cemre Baysel, 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur.
Cemre Baysel’in rol aldığı diziler ve filmler:
2018 – Elimi Bırakma (Melis) (TV Dizisi)
2017 – Payitaht Abdülhamit (Firuze) (TV Dizisi)
2017 – İsimsizler (Gülperi) (TV Dizisi)
2014 – Yeşil Deniz (Gonca) (TV Dizisi)
Son güncelleme: 21:03 – 14.01.2020