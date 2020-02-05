Cemre Kemer’den ‘aşırı zayıfsın’ yorumlarına açıklama

Bir döneme damga vuran Hepsi adlı müzik grubunun üyesi olan Cemre Kemer, her ne kadar artık müzik sektöründe olmasa da yaptığı sosyal medya paylaşımları ile kendisinden söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla haber olmayı başaran Cemre Kemer, bu defa kendisine yapılan ‘aşırı zayıfsın’ yorumlarına verdiği yanıtla gündeme geldi. Seyşeller tatili sırasında yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini kazanan Kemer, bazı takipçileri tarafından da aşırı zayıf göründüğü yönünde yorumlar aldı. 34 yaşındaki şarkıcı, sevgilisi Emir Medina ile çıktığı tatilinde kendisini üzmek isteyen bu tip yorumlara kayıtsız kalmadı ve uzunca bir yanıt verdi. İşte Cemre Kemer’in o satırları:

“Ben kendimi bildim bileli aynı kilodayım. İki yukarı iki aşağı okulda bale öğrencisiyken de bu böyleydi. İki sene evvel kortizon kullanarak uzun bir tedavi oldum, yine almadım. Ortalama 17 yıldır. Beğensinler, beğenmesinler hiç problem değil. Sağlığım yerinde, kan tahlillerim gayet iyi, ben buyum.”