Cemre Öktem kimdir? Cemre Öktem nereli ve kaç yaşında? szcu3

Cemre Öktem, 1994 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Aşk ve Mavi dizisi ile gerçekleştiren Cemre Öktem hakkında merak edilenler haberimizde… Cemre Öktem nereli ve kaç yaşında?
Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Zehra Efeoğlu karakterini canlandıran Cemre Öktem hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Cemre Öktem kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…
CEMRE ÖKTEM KİMDİR?
Cemre Öktem, 1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Fenerbahçe Lisesi’nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi almıştır. Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık Bölümü’nü bitiren Cemre Öktem Dokuz Eylül Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü’nde eğitim almaktadır.
İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayınlanan Aşk ve Mavi dizisinde canlandırdığı Gülsüm karakteri ile yaşayan Cemre Öktem, şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Zehra karakterine hayat vermektedir.
Cemre Öktem’in rol aldığı diziler ve filmler:
2019-2020 – Sefirin Kızı (Zehra) (TV Dizisi)
2017 – Bu Şehir Arkandan Gelecek (Ayşe) (TV Dizisi)
2016 – Aşk ve Mavi (Gülsüm) (TV Dizisi)
Son güncelleme: 10:23 – 12.02.2020