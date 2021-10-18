CENABETMİ GÖMÜLÜYORDU ÖLÜLERİMİZ ! ERDOĞAN’IN AÇIKLAMASI BU SEFER GÜLDÜRDÜ !





Herkese merhabalar bugünki sokak röportajı mızın sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da adının verildiği imam hatip lisesinin açılışına katılan , Cumhuriyet'in kuruluş yıllarını eleştirerek, "ek parti CHP'sinin derdi bizim bildiğimiz anlamda imam hatipler açmak değil, cenaze namazı kıldırmayı bilecek kadar dini bilgiye sahip kişilerin yetiştirilmesiydi. Cenaze yıkayacak imam yoktu. Türkiye o hale gelmişti" dedi. bakalım vatandaş ne diyor ?

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