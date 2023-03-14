Cengiz Holding’e Cennet Koyu’nda ‘devam’ kararı çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı turistik Gölköy Mahallesi Cennet Koyu Gökburun mevkisinde 180 dönümlük arazideki rezidans inşaatı, Aralık 2022 tarihinde Bodrum Belediyesi’nden alınan inşaat ruhsatı ile başladı. Bodrum Belediye Başkanı CHP’li Ahmet Aras, Cengiz Holding A.Ş.’ye verilen ruhsatı 8 Ocak 2023 tarihinde iptal etti. Holding, ruhsat iptalini Muğla 1. Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıdı.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ

İş insanı Mehmet Cengiz’in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Cengiz Holding A.Ş.’nin, ruhsatın iptal edilmesine yönelik yaptığı itiraz Muğla 1. İdare Mahkemesi tarafından kabul edilerek yürütmeyi durdurma kararı verildi.

KARAR ÇEVRECİLERİN TEPKİSİNE NEDEN OLDU

Bodrum Belediyesi hukukçularının karara itiraz edeceği öğrenilirken, çevreciler de sert tepki gösterdi. Bodrum Yurttaş İnsiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan, “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun aldığı bütün kararları çiğneyen şirketlere, yargıyı farklı yönlerden dolanıp rant amaçlı doğayı tarihi kültürü ele geçirmeye çalışanlara yönelik mücadelemiz devam edecek. Doğayı peşkeşe açan her kurumun karşısında olacağız. Bodrum’un doğasını koylarını tahrip etmeye çalışanların peşini bırakmayacağız.. Bodrum’u Türkiye’yi ve memleketimizi savunmaya devam edeceğiz” dedi.

HER TÜRLÜ HUKUKİ MÜCADELEYİ VERECEĞİZ

Muğla Çevre Platforma (MUÇEP) Bodrum Eş Sözcüsü Mir Bahattin Demir ise şunları söyledi: “Bodrum Belediyesi’nin iptal ettiği ruhsat ile ilgili yürütmenin durdurulması kararı verildiğini öğrendik. Belediye ve MUÇEP olarak bu kararın da iptali ve geri alınması için her türlü hukuki mücadeleyi vereceğiz. Bodrumlular Cennet Koyu’nun cehenneme dönmemesi için tam üç yıldır yoğun mücadele veriyor, bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.”

Mehmet Cengiz

100 VİLLA, 101 APART, 83 SUİT

Özelleştirme İdaresinden satın aldığı 678 bin metrekarelik arazide inşaata başlayacak Cengiz İnşaat, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci için proje tanıtım dosyası sundu.

Buna göre 409 bin metrekare büyüklüğündeki iki parsel üzerinde toplam 100 villa inşa edecek. Bulgari’nin işleteceği otel ise 101 apart ve 83 suit olmak üzere 184 odadan oluşacak.

59 bin 562 metrekare inşaat alanına sahip Cengiz İnşaat Bodrum projesinin maliyetinin 568 milyon lira olması bekleniyor.

Bir bölümü 2. derece doğal sit ve 3. derece arkeolojik sit alan olan arazide geliştirilen projede 1200 kişilik 7 lokanta, 300 kişilik toplantı salonu ve yüzme havuzlarının bulunacağı belirtiliyor.