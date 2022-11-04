Cengiz Holding’e Halilağa Bakır Madeni Projesi için yürütmeyi durdurma kararı

Kazdağları’nda Cengiz Holding tarafından açılmak istenen Halilağa bakır-altın madenine verilen “Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu” kararına karşı çevre örgütlerinin “Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu” kararına karşı açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Mustafa SARIİPEK

Kazdağları’nda Cengiz Holding tarafından açılmak istenen Çanakkale Halilağa Bakır Madeni Projesi “Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu” kararının iptali için 6 kurum ve 81 vatandaşın açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı verildi. Öte yandan şirket ÇED raporunun iptali ihtimaline karşı yeni bir ÇED raporu için süreci başlatmıştı.

Kazdağları’ndaki Halilağa Bakır Ocağı kapasite artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi Projesinin ÇED Olumlu kararına daha önce de başta Kazdağları Ekoloji Platformu olmak üzere TEMA Vakfı tarafından dava açılmış ve Mahkeme Temmuz ayında Bakanlığın verdiği ÇED Olumlu kararına yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Son verilen karar da aynı yönde oldu. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği sosyal medya hesabında açıklama yaparak “Nihai kararın da lehimize olacağına inanıyoruz, çok sevinçliyiz” ifadeleri kullanıldı.

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