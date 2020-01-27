Cengiz Ünder dev derbide ‘maçın oyuncusu’ seçildi!

İtalya Serie A’nın 21. haftasında Roma derbisinde Roma ile Lazio, Roma kulübünün ev sahipliğinde bir araya gelirken 1-1 biten maçta milli yıldızımız Cengiz Ünder de forma giydi.

Uzun süren sakatlığını atlatan ve bir süredir forma şansı bulmaya başlayan Cengiz Ünder, taraftarlar tarafından dev derbide ‘maçın oyuncusu’ seçildi. Konuyla ilgili olarak Roma’nın resmi sosyal medya hesaplarından bir paylaşım da yapıldı.

Taraftarların oylarıyla maçın oyuncusu seçilen Cengiz Ünder, 90 dakikada sahada kaldı. EURO 2020’de de takımımızın en değerli isimlerinden biri olacak olan Cengiz’in form grafiği de son dönemde yükseliyor.