Cenk Tosun: Aboubakar ile oynamayı seviyorum

Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı İstanbulspor’u 3-1 mağlup etti. Siyah-Beyazlıların ilk golünü atan Cenk Tosun, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Gol sevincindeki asker selamına ilişkin konuşan tecrübeli oyuncu, “Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi. Orada bu ülke için savaşan bütün insanları anmak istedim. Takım olarak böyle güzel bir jest yaptık. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

İkinci yarıda İstanbulspor’un yakaladığı bazı pozisyonlarda şanslı olduklarını belirten Cenk Tosun, “İlk 40 dakika, açamadık oyunu. Çünkü İstanbulspor, 11 kişi defans yapıyordu ve iyi de yapıyorlardı. Mecbur duran toptan açmamız lazımdı ve onu da kornerden bulduğumuz golle açtık. Maçı bitirmek için de ikinci golü bulmamız lazımdı. Onu da bulduk. Üçüncü golü atmak yerine kendimizi yine zor durumda bıraktık. Şanssız bir gol bıraktık. 2-1 oldu. Ondan sonra İstanbulspor’un birkaç tane daha pozisyonu vardı. Biraz şanslıydık. 60-65 dakika maç bizim elimizdeydi. Sonra biz kendi elimizle verdik diyebilirim ama Redmond’ın golüyle 3-1 galip gelmeyi bildik. Herkes milli takım arasına gidecek. Orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” dedi.

Aboubakar ile uyumuna ilişkin soruyu cevaplandıran golcü oyuncu, “Ben solda başladım sonra çift forvete döndük. Çift forvet oynayınca birbirimizi iyi tanıdığımız için daha çok gol pozisyonu bulduk. İkinci golde topu kaptıktan sonra ona verdim. O da muhteşem bir gol attı. Ona yakışan bir gol attı. Seviyorum Aboubakar ile aynı anda sahada olmayı. Onunla hem saha içinde hem saha dışında iyi anlaşıyorum. Onun gibi bir forvet Beşiktaş’ta olduğu için mutluyum” ifadelerini kullandı.

Röportaj için sözü Alexandru Maxim’e devredecekken Gaziantep ile ilgili düşüncelerini de paylaşan milli yıldız, “Gaziantep, benim için çok özel bir yer. Beni Cenk Tosun yapan Gaziantep’tir. Almanya’dan oraya geldim direkt. Çok güzel anılarım var. Hala orada görüştüğüm insanlar var. Ne kadar üzgün olduğumu tarif edemem, anlatamam ama bunun üstesinden geleceğiz inşallah ülke olarak. Maxim ile de konuştuk bu durumu. Ona da geçmiş olsun diyorum. O da bizim için çok önemli bir oyuncu. Her an forveti pozisyona sokabilen, uzaktan şutu olan bir oyuncu. Bugün de şanssızdı bir kafa topu direkten döndü. Biliyorum ki en yakın zamanda bize golleri ve asistleri ile katkı sağlayacaktır” dedi.