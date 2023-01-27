Cenk Tosun, Beşiktaş tarihine geçti! Vodafone Park’ın ‘Paşa’sı…

Son 4 maçını kazanan Beşiktaş, yeniden şampiyonluk için ümitlendi. Seri galibiyetler de taraftarın motivasyonunu iyice artırdı. Bu doğrultuda, Süper Lig’in 21. haftasında evinde Alanyaspor il ekozlarını paylaşacak olan Beşiktaş’ta taraftar da takımını yalnız bırakmadı. Vodafone Park’ta satışa çıkarılan tüm biletler tükendi. Zorlu karşılaşmada tribünler tıklım tıklım doldu.

ŞENOL GÜNEŞ’TEN 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son oynadıkları Kayserispor maçına göre Alanyaspor karşısında sahaya sürdüğü 11’de 3 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Romain Saiss, Valentin Rosier ve Nathan Redmond’ın yerine Welinton, Dele Alli ve Vincent Aboubakar’a şans verdi.

Siyah-beyazlılar, Alanyaspor karşısına şu 11 ile sahaya çıktı: “Mert Günok, Tayfur Bingöl, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Masuaku, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Jackson Muleka, Dele Alli, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar“

EVİNDE HİÇ YENİLMEDİ

Siyah Beyazlılar, kulüp tarihinde Alanyaspor kulübünü 6 kez evinde ağırladı. Kara Kartal, bu süre içerisinde oynadığı tüm maçları da kazandı.

5 EKSİKLE ÇIKTILAR

Zorlu Alanyaspor mücadelesinde Beşiktaş’ta önemli isimler takımını yalnız bıraktı. Josef ve Rachid Ghezzal, sakatlığı sebebiyle forma giyemedi. Aynı zamana Romain Saiss, Valentin Rosier ve Nathan Redmond da kart cezası sebebiyle Siyah Beyazlı formasından uzak kalan isimler.

ABOUBAKAR İLE CENK ESKİ GÜNLERDEKİ GİBİ

Wout Weghorst’un İngiliz ekibi Manchester United’a transfer olmasının ardından hücum hattına takviye için arayışlara giren Beşiktaş, çareyi eski golcüsü Vincent Aboubakar’da buldu. Siyah-beyazlılar, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden 30 yaşındaki golcüye yeniden Siyah Beyazlı formayı giydirdi. Kayserispor maçının son anlarında oyuna giren Kamerunlu, Alanyaspor maçında ilk 11’de sahaya çıktı.

ABOUBAKAR İLE CENK ESKİ GÜNLERDEKİ GİBİ

Beşiktaş’taki ilk döneminde müthiş bir uyum yakaladığı Cenk Tosun’la yeniden bir araya gelen yıldız oyuncu, milli forvetin gol sevincinde yanına koşan ilk isim oldu. İkili, klasikleşen gol sevinçleriyle kutlama yaptı. 2016-17 sezonunda Beşiktaş, şampiyonluğa ulaşırken Cenk Tosun 20, Vincent Aboubakar 12 gol atmıştı. 2 futbolcu, 4’er de asist yaparken toplam 39 gole katkı vermişlerdi.

CENK TOSUN BEŞİKTAŞ TARİHİNE GEÇTİ

Valerien Ismael sonrası göreve Şenol Güneş’in gelmesiyle daha çok süre alan Cenk Tosun, Alanyaspor maçında Beşiktaş tarihine geçmeyi başardı. 20. dakikada kazanılan penaltıda hata yapmayan milli forvet, Vodafone Park’ta 24. kez gol sevinci yaşadı. 23 gollü Cyle Larin’i geride bırakan Cenk, Beşiktai formasıyla Vodafone Park’ta en fazla Süper Lig golü atan oyuncu olmayı başardı. 31 yaşındaki oyuncu, 50. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak Vodafone Park’taki gol sayısını 25’e çıkardı.

KORKULU RÜYA!

Alanyaspor’a rakip olduğu 5 Süper Lig maçında 7 gol atan Cenk Tosun, en üst ligde Akdeniz ekibinin ağlarını en fazla havalandıran oyuncu olmayı da başardı.