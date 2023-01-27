Cenk Tosun: Daha fazla gol atmak istiyorum

Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti.

Maçta biri penaltıdan iki gol kaydeden deneyimli golcü Cenk Tosun maç sonu yaptığı açıklamada “Takım olarak iyiydik. 3 puanı aldık, mutluyuz. Şimdi hemen bu maçı kafamızdan sileceğiz. Hemen Fatih Karagümrük maçına odaklanacağız. Alanyaspor geriden pasla çıkmayı seven bir takım. İyi çıkıyorlar ama pres yapıldığında hata da yapabiliyorlar. Bizim için iyi bir performans diyebilirim. Çocukluğumdan beri nasıl Beşiktaşlı olduğumu herkes biliyor. Daha fazla gol atmak istiyorum. Vodafone Park’ta ayrı mutlu oluyorum” dedi.

“Maç sonu Aboubakar ile Şenol hocayı tribünlere götürdü. O an neler yaşandı?” sorusu üzerine Cenk Tosun, “Hoca maç sonu tribünlere gelmek istemedi. Çünkü ‘Ben bir şey yapmadım, çocukların başarısı’ dedi. Ama Aboubakar ile onu tribünlere götürdük. Unutamayacağım anlardan oldu” ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun rekor kırdı

Beşiktaş’ın deneyimli forveti Cenk Tosun, Alanyaspor karşısında iki kez fileleri havalandırarak gol sayısını 25’e çıkardı ve Vodafone Park’ta bugüne dek en çok gol atan oyuncu oldu.

Mücadelenin 20. ve 50. dakikasında 2 gol kaydeden Cenk Tosun, Beşiktaş forması ile Vodafone Park’taki gol sayısını 25’e yükseltti ve sezon başında takımdan ayrılan Cyle Larin’i geride bırakarak bu alanda zirvede yer aldı.