Cenk Tosun için Beşiktaş’a yapılan teklif ortaya çıktı

Beşiktaş’ta teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş’in gelmesi sonrasında ilk 11’e geçiş yapan Cenk Tosun, etkili bir görüntü sergilemişti. Bu sezon 13’ü ilk 11’de olmak üzere çıktığı 22 karşılaşmada 12 gol ve 3 asistlik performans ortaya koyan Cenk Tosun’a, ABD Major Lig’den talip çıktı.

BEŞİKTAŞ TARİHİNE GEÇTİ

Valerien Ismael sonrası göreve Şenol Güneş’in gelmesiyle daha çok süre alan Cenk Tosun, 21. hafta oynanan Alanyaspor maçında Beşiktaş tarihine geçmeyi başarmıştı. 20. dakikada kazanılan penaltıda hata yapmayan milli forvet, Vodafone Park’ta 24. kez gol sevinci yaşadı. 23 gollü Cyle Larin’i geride bırakan Cenk, Beşiktaş formasıyla Vodafone Park’ta en fazla Süper Lig golü atan oyuncu olmayı başardı. 31 yaşındaki oyuncu, 50. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak Vodafone Park’taki gol sayısını 25’e çıkardı.

Cenk Tosun, Beşiktaş formasıyla bu sezon çıktığı 24 maçta 12 gol, 2 asistle skora katkı sağladı.

KORKULU RÜYA!

Alanyaspor’a rakip olduğu 5 Süper Lig maçında 7 gol atan Cenk Tosun, en üst ligde Akdeniz ekibinin ağlarını en fazla havalandıran oyuncu olmayı da başardı.

ANTALYASPOR MAÇINDA PENALTI KAÇIRDI

Süper Lig’de 14. haftada oynanması gereken ancak ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması 25 Şubat’ta oynandı. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona ererken 90 dakikanın en güzel olayı Beşiktaş taraftarının depremzede çocuklar için düzenlediği kampanya sonucunda sahaya peluş oyuncak atmasıydı. Beşiktaş, 90+4. dakikada Cenk Tosun’la penaltıdan yararlanamadı.

’13 RAKAMI UĞURSUZ GELDİ’

Antalya önünde penaltı kaçıran Cenk Tosun çok duygusal bir maçı geride bıraktıklarını söyledi. Karşılaşmaya 4 sezon oynadığı, depremin vurduğu iller arasında yer alan Gaziantep yazılı formayla çıkan Cenk, penaltı kaçırmasıyla ilgili özür diledi. Cenk, “Çok üzgünüm, taraftarlarımdan özür diliyorum. Kullandığım 13. penaltıyı kaçırdım. Penaltıdan 12 gol atmıştım. 13 rakamı uğursuz geldi. Yaşadığımız deprem felaketi tüm morallerimizi alt üst etti” değerlendirmesinde bulundu.

ŞENOL GÜNEŞ KALMASINI İSTİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, önceki gün basın toplantısında Cenk Tosun’un durumuyla ilgili olarak şu sözleri kullanmıştı: “Cenk’in transferi konuşuluyor ama transfer konuşuldu diye transfer yapılır diye bir şey yok. Bizim kaptanımız. Kalmak istiyorsa kulüp de tutmak ister. Önemli olan iki tarafın da mutlu olması. Bana sorarsanız kalmalı. Normalde gitmesini istemem, gitmek isteyene dur demem. Oyuncular burada oynamadığı zaman mutlu olacağı yere gitmesinde yarar var. Her oyuncuyu kucaklamak istiyoruz.

TEKLİF EDİLEN BONSERVİS VE YILLIK ÜCRET BELLİ OLDU

Birleşik Devletler ekibi Chicago Fire, yıldız futbolcuya seneliği 2,5 milyon Dolar’dan 3 yıllık teklifte bulundu. ABD temsilcisinin, Beşiktaş’a da 2 milyon Dolar bonservis bedeli vermeye hazır olduğu ifade edildi. Kariyerini Beşiktaş’ta tamamlamayı planlayan 31 yaşındaki futbolcunun, Siyah-Beyazlı Yönetim’le el sıkışması halinde, sözleşme uzatıp İstanbul’da kalmayı öncelik olarak belirlediği kaydedildi.

Gökmen Özcan