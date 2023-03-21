Cenk Tosun’dan sözleşme ve transfer açıklaması

Siyah-beyazlı takımın golcüsü Cenk Tosun, MLS takımlarından Chicago Fire’dan teklif aldığını ancak bu teklifi reddettiğini söyledi.

Kariyerini Beşiktaş’ta sürdüreceğini ifade eden Cenk Tosun, “Amerika MLS Ligi takımlarından Chicago Fire’ın teklifini geri çevirdim. Gitmek benim için iyi olabilirdi fakat ailemin düzenini bozmak istemedim. Beşiktaş’ta devam edeceğim.” açıklamasında bulundu.

MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ

Beşiktaş’ta gösterdiği performansla adeta yeniden doğan Cenk, Kuntz tarafından EURO 2024 Elemeleri’nde oynanacak olan Ermenistan ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosuna davet edildi.

BEDAVAYA GELMİŞTİ

2020/2021 sezonunda Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Cenk, Erzurum deplasmanında talihsiz bir sakatlık yaşamış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Sezonun bitmesiyle Everton’a geri dönen Cenk, burada forma şansı bulamamıştı. Geçtiğimiz sezon İngiliz kulübüyle sözleşmesi sona eren golcü futbolcu, bu sezon başında Beşiktaş’la sözleşme imzalamıştı.

“YENİ SÖZLEŞME YAPACAĞIZ”

Sözleşme konusuna da değinen golcü oyuncu, “Bir gol veya asist daha yapmam halinde sözleşmemdeki 1 yıllık opsiyon devreye girecek. Fakat Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile konuştuk. Opsiyonu beklemeden yeni bir sözleşme yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’a bu sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Everton’dan transfer olan Cenk Tosun, 26 maçta süre alırken 13 gol ve 3 asist kaydetti.

Cenk Tosun, Beşiktaş’ta 3 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası kazandı. Golcü oyuncu siyah-beyazlı takımda 172 maça çıkarken, 80 gol atıp 17 asist yaptı.